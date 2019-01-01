قناة عبرية: إسرائيل تطلب من قوات الأمن الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل طلبت من أجهزة الأمن الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل طلبت من أجهزة الأمن عدم العودة إلى تلك الأحياء بعد مغادرتها بشكل كامل.

وسمحت إسرائيل في الأيام الأخيرة لقوى الأمن الفلسطينية بالعمل في تلك المناطق للتعامل مع فيروس كورونا.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي في ظل الاتهامات المتواصلة من إسرائيل، للحكومة الفلسطينية بأنها تحرض ضد إسرائيل بأنها تقف خلف نشر الفيروس في أوساط الفلسطينيين في مناطق القدس والعمال الذين يعملون داخل مناطقهم.