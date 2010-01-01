  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإعدامات العالمية في 2019: الصين تتصدر والسعودية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

الثلاثاء 21 أبريل 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعدامات العالمية في 2019: الصين تتصدر والسعودية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا


القدس المحتلة / سما /

 أفادت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في تقرير نشر يوم الثلاثاء ، أن السعودية نفذت 184 عملية إعدام في العام الماضي - وهو أعلى رقم تم تسجيله في البلاد حتى الآن .

في تقرير من 59 صفحة ، أفادت منظمة حقوق الإنسان عن انخفاض بنسبة 5 في المائة في عمليات الإعدام العالمية مقارنة بعام 2018 ، ولكن في المملكة العربية السعودية ، قفز معدل التنفيذ بنسبة 23٪ العام الماضي إلى 184 مقابل 149 وهي حالات الإعدام الموثقة في المملكة في 2018.

الدولة التي سجلت أكبر عدد من عمليات الإعدام في عام 2019 هي الصين. وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد الدقيق غير واضح بسبب سياسة إخفاء بكين ، لكنها قدرت أن آلاف الأشخاص قد أعدموا العام الماضي في البلاد.

وتاتي إيران وراء ذلك ، بعد إعدام 251 شخصًا العام الماضي ، وفقًا لوثائق المنظمة. وفي العراق ، تضاعف العدد السنوي لعمليات الإعدام ، وبلغ العام الماضي 100 حالة. كما تخفي إيران وكوريا الشمالية وفيتنام عدد عمليات الإعدام في أراضيها.

وقالت كلير إلغار ، مديرة البحوث والسياسات في منظمة حقوق الإنسان ، "إن عقوبة الإعدام عقوبة بغيضة ولا إنسانية ، ولا يوجد دليل موثوق على أنها تمنع الجريمة بشكل أكثر فعالية من السجن".

وأضاف إلغار "إن استخدام المملكة العربية السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام كسلاح ضد المعارضين السياسيين ، هو تطور مقلق".

وبحسب بيانات المنظمة ، قامت السعودية العام الماضي بإعدام ما لا يقل عن ست نساء و 178 رجلاً ، نصفهم على الأقل من الرعايا الأجانب. معظم عمليات الإعدام كانت بسبب جرائم مخدرات وجرائم قتل ، لكن المنظمة وثقت أيضاً أحكام الإعدام كأداة سياسية تستخدم في المقام الأول ضد الشيعة الذين يعتبرون أقلية في المملكة السنية".

تعزو منظمة العفو الدولية ارتفاع عمليات الإعدام في العراق إلى زيادة التهم الموجهة ضد نشطاء في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). في إيران ، كان أربعة من الذين أُعدموا أقل من 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. في أفغانستان ، لم يتم توثيق عمليات إعدام في العام الماضي ، للمرة الأولى منذ عام 2010.

في جنوب السودان ، أعدمت السلطات ما لا يقل عن 11 شخصًا العام الماضي ، وهو رقم قياسي لعمليات الإعدام منذ عام 2011. وفي اليمن ، أُعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص في عام 2019 ، مقابل أربعة في عام 2018. وجددت البحرين عمليات الإعدام وأعدمت ثلاثة أشخاص.

كما أشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أن 106 دول ألغت عقوبة الإعدام في ذلك العام. وقال إلغار: "من واجبنا تعزيز الزخم من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً". "يجب أن يكون هناك ضغط دولي على عمليات الإعدام الأخيرة في العالم لوقف هذه الممارسة البغيضة واللاإنسانية".

#منظمة العفو الدولية #السعودية #الإعدامات العالمية #الصين

الأكثر قراءة اليوم

التوصل إلى اتفاق بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة: هكذا ستكون التشكيلة الوزارية!

شاهد: رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. ويكشف موعد امتحان الثانوية العامة

بيان من عائلة شعث بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

شاهد..الاوقاف بغزة: تمديد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد.. والصحة: تفشي الوباء بالمنطقة مقلق وخطير

صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

أول تعليق من حماس على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية: "لن تخيف شعبنا"

الأخبار الرئيسية

12

جامعة أمريكية: عالم فلسطيني ينتج مادة قد تفجر ثورة في عالم السيارات

اسرائيل

قناة عبرية: إسرائيل تطلب من قوات الأمن الفلسطينية مغادرة أحياء شمال القدس

5e9d77c342360470753d7619

شيء يوجد في أجساد العرب ولا يوجد لدى الغرب.. ما سبب مقاومة العرب لفيروس كورونا؟

ابو مرزوق : الرد على تشكيل حكومة نتنياهو - غانتس بالوحدة والمقاومة وقطع الارتباط مع العدو

الحكومة: لا اصابات جديدة بفايروس كورونا والتربية والتعليم تكشف خطتها حول مصير العام الدراسي لجميع المراحل