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حملة براعم الخير تستكمل مرحلتها الخامسة

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استكملت حملة براعم الخير لإسناد أطفال فلسطين، المرحلة الخامسة من عملها وصولا إلى معظم المناطق التي لم تشملها المراحل السابقة وهي جنين ونابلس وشمال الخليل، وتم تسليم الأقاليم في هذه المواقع حزما تعليمية تنشيطية بواقع 500 حزمة لكل إقليم.

وقال منسق الحملة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه مع إتمام هذه المرحلة تكون الحملة قد شملت معظم الأقاليم في المحافظات الشمالية بما فيها القدس المحتلة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشمل وسط الخليل وقطاع غزة. 

وثمن دور الشركات والمؤسسات التي ساندت الحملة في كل مراحلها، ودعمتها في هذه المرحلة تحديداً: مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، ومجموعة سنقرط القابضة، وشركة المشروبات الوطنية "كوكا كولا".

وأشاد صيدم بدور المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية وأمناء سر الأقاليم، على دعمهم ومتابعتهم لتأمين وصول الحزم إلى الأطفال المستهدفين في كافة محافظات الوطن.

#براعم الخير

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