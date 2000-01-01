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للفحص: وزارة العمل بغزة تنشر أسماء الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين من "كورونا"

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
للفحص: وزارة العمل بغزة تنشر أسماء الدفعة الأخيرة من منحة العمال المتضررين من "كورونا"


غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمال المتضررين جراء حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة، إن الدفعة الثانية تشمل 2000 مستفيد من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة.

وذكرت أن عدد المسجلين بلغ 130 الف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، فيما بلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خصعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الاكثر تضررا، بناء على وزن القطاع المتضرر، وحجم الضرر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.

يذكر أن المنحة ممولة من لجنة المتابعة الحكومية بقيمة مليون دولار لصالح 10000 عامل متضرر، حيث نفذت الوزارة الدفعة الأولى بواقع 3000 مستفيد، والدفعة الثانية بواقع 5000 مستفيد من العمال المتضررين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المنحة 10000 مستفيد، وهي كامل المنحة المعلنة. 

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#كورونا #وزارة العمل #منحة العمال #الاسماء

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