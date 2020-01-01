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الحرس الثوري يحذر من انعدام الحياة في مياه الخليج

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يحذر من انعدام الحياة في مياه الخليج


طهران /وكالات /

حذر الحرس الثوري الإيراني دولا عربية في المنطقة من نتائج كارثية لأي حرب قد تندلع في منطقة الخليج.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، إنه "لو حدث شيء للسفن العاملة بالوقود النووي (الأمريكية) في مياه الخليج، فلن يبق أي كائن حي وأية مياه نظيفة في المنطقة، لمدة تتراوح بين عشرة إلى اثنتي عشرة سنة".

وأضاف تنغسيري، أن طهران أبلغت دول الخليج بذلك، وقال مخاطبا إياها: "هذا الأمر سيكون خطيرا جدا عليكم، وينبغي لكم الحذر، لأنكم تستخدمون المياه المحلاة، بينما إيران لديها الكثير من منابع المياه العذبة، نظراً لمساحتها الجغرافية الواسعة".

وأشار القائد العسكري في الحرس إلى أن "وجود القوات الأمريكية في المنطقة، أضعف الأمن في الخليج بنسبة 55% "، مؤكدا أن الحوادث في المياه الخليجية ازدادت مؤخرا على نحو كبير، مشددا على أن قوات الجيش والحرس الثوري ترصدان التحركات في مياه الخليج، ومضيق هرمز، وبحر عمان، باستمرار، وقال: "لا يمكن لأي سفينة أن تدخل المنطقة من دون أن نكون مطلعين على كل تفاصيلها".

وكشف تنغسيري عن تطوير صواريخ بحر – بحر وطوربيدات بمدى 700 كيلومتر، مشيرا إلى صناعة بارجة حاملة للمروحيات بطول 55 مترا، وقال إن الزوارق التي تمتلكها بحرية الحرس الثوري تبلغ سرعتها 90 عقدة بحرية، مؤكدا أن سرعتها تفوق 3 اضعاف القطع الأمريكية.

وتأتي تصريحات قائد البحرية في الحرس الثوري، على خلفية إعلان الحرس، عن وقوع ثلاثة احتكاكات بين القوات الإيرانية والبحرية الأمريكية، في مياه الخليج، خلال شهر إبريل الجاري.

#الحرس الثوري #ايران #الخليج

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