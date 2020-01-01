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الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يعلن تنفيذ عملية كبيرة في سيناء


القاهرة /وكالات/

أعلن الجيش المصري عن تنفيذ قوات حرس الحدود عملية تمشيط واسعة في شمال سيناء دمرت خلالها 10 أنفاق.

 

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إلى أنه تم ضبط 318 بندقية مختلفة الأنواع و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و60 طن من نبات البانجو والحشيش المخدر.

كما أعلن عن ضبط 7 بنادق قناصة و6 بنادق آلية و2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدسات عيار 9 ملل فضلاً عن ما يزيد عن 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة .

كما تم ضبط 4.5 طن لـ"جوهر الحشيش المخدر" و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و54 طن من نبات البانجو و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر .

كما دمرت تلك القوات 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فدانا، و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانا، و2434 كيلوغرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش .

كما تم ضبط 14 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، و880 جهازا تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من 71 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و77 كيلو جرام من المشغولات الفضية ، و228 ألف كرتونة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .

كما نجحت القوات في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ4710 فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: RT

#مصر #سيناء #الجيش المصري

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