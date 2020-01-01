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كيف سيصبح واتساب منافساً قوياً خلال أيام؟

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف سيصبح واتساب منافساً قوياً خلال أيام؟


وكالات / سما /

يعيش تطبيق الملياري مستخدم على موعد مع تحديث ثوري سيصدر في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطاني.

ووفقا للصحيفة، سيجعل التحديث القادم التطبيق منافساً قوياً لتطبيقات "زووم" و"فيس تايم" و"هاوس بارتي".

كما تسمح هذه التطبيقات لمجموعة كبيرة من الأشخاص بالتراسل بالصوت والصورة وبجودة عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على أربعة أفراد فقط.

تتطلع خدمة التراسل الفوري واتساب إلى زيادة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح به في مكالمة صوتية أو فيديوية واحدة، وذلك...

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ومن المنتظر أن يرفع تطبيق "واتساب" بتحديثه الجديد، الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يشاركون في مكالمات الفيديو الجماعية، فيما لم يُكشف بعد العدد الإجمالي.

كما من المحتمل أن يكون التحديث متاحا لمستخدمي "آيفون" فقط، على أن يصل لمستخدمي "آندرويد" مستقبلا.

ويعد تطبيق واتساب بالأساس تطبيقًا للمراسلة النصية يُستخدم على نطاق واسع مع أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وقدم التطبيق المكالمات الصوتية والفيديوية قبل عامين، وحافظ دائمًا على حد أعلى يصل إلى 4 مستخدمين، وهو أقل بكثير مما يقدمه بعض المنافسين.

يذكر أن الشركة أضافت على مدار الشهرين الماضيين العديد من الميزات الجديدة لتطبيق التراسل، من ضمنها الوضع الداكن الذي طال انتظاره ودعم فتح التطبيق عبر بصمة الإصبع.

#واتساب

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