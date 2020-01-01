غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن رحيل 5 لاعبين عن صفوف الصداقة, عقب انتهاء الموسم الكروي الجاري في قطاع غزة.

وذكرت التقارير, أن الخماسي عاهد أبو مراحيل, ومحمود العامودي, ومحمد أبو سليم, وإسماعيل أبو شرف, وشادي أبو العراج, لن يبقوا مع الصداقة في الموسم القادم.

وأوضحت أن أبو مراحيل سيعود لصفوف الزيتون بعد انتهاء إعارته, بينما سيخوض العامودي وأبو سليم وأبو شرف تجارب خارج صفوف الصداقة, أما أبو العراج فسيلعب مع غزة الرياضي.

يشار إلى أن الصداقة حلّ في المركز الثامن لدوري الدرجة الممتازة خلال الموسم الحالي برصيد 27 نقطة, في حين سيلعب ضد اتحاد الشجاعية في دور الثمانية من كأس القطاع .