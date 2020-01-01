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نيمار يعيد حساباته بمسألة العودة لبرشلونة .. ماذا تغيّر؟

الثلاثاء 21 أبريل 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يعيد حساباته بمسألة العودة لبرشلونة .. ماذا تغيّر؟


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بدأ يعيد حساباته بشأن عودته لبرشلونة في الصيف المقبل، وذلك بعد أن طرأت بعض التغييرات المهمة في الآونة الأخيرة.

وأعرب نيمار عن ندمه بالرحيل عن البرسا والانتقال إلى النادي الباريسي، وحاول جاهداً الصيف الماضي العودة لملعب الكامب نو، لكن الصفقة لم تتم بالنهاية بسبب عدم توصل الناديين لاتفاق.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس سان جيرمان عرض على نيمار تجديد عقده براتب ضخم جداً يبلغ 38 مليون يورو سنوياً، وهذا ما قد يجعله يعيد التفكير بمسألة الرحيل عن النادي.

وأضاف التقرير أن المهاجم البرازيلي يدرك تماماً أن عودته لبرشلونة تعنى خسارة الكثير من الأموال، فهو لن يحصل على أكثر من 20 مليون يورو سنوياً في النادي الكاتالوني، في حين أنه يجني مع باريس ما يقارب 50 مليون يورو سنوياً في الوقت الحالي، ما بين الراتب والمكافآت وعقود الرعاية التي يوفرها له النادي بشكل خاص، هذا دون الحديث عن الأموال الإضافية التي سيجنيها إن وافق على تجديد العقد.

وسبب آخر قد يجعل نيمار يغض النظر عن العودة لملعب الكامب نو يتمثل في أن برشلونة يعيش حالة من الفوضى في الوقت الحالي على الصعيد الإداري، وهناك تغييرات جذرية ستحدث في المستقبل القريب.

ويسعى بارتوميو لاستعادة نيمار لأنه يثق بقدراته الكبيرة، لكن المشكلة أن الرئيس الحالي قد يرحل في أي لحظة، وحتى لو لم يحدث ذلك الآن، فمن الوارد جداً خسارته الانتخابات عام 2021، والمهاجم البرازيلي لا يعرف من الرئيس الذي سيخلفه، فمثلاً فيكتور فونت أحد أبرز المرشحين لرئاسة البرسا أعرب عن رفضه لعودة نيمار، وهو ما يجعل الأخير حذراً جداً بشأن مستقبله.

#نيمار #برشلونة

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