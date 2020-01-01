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والدة صديقة ديبالا تحمل أخباراً سارة عن اقتراب تعافيهما من كورونا

الثلاثاء 21 أبريل 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
والدة صديقة ديبالا تحمل أخباراً سارة عن اقتراب تعافيهما من كورونا


وكالات / سما /

أكدت كاثرين فولوب، المُمثلة الأرجنتينية والدة أوريانا صديقة نجم يوفنتوس باولو ديبالا، على تحسن حالتهما الصحية، واقتراب تعافيهما تماماً من فيروس كورونا.

وقالت كاثرين، في تصريحات نقلتها صحيفة كورييري ديلو سبورت، :”نحن نتحدث كثيراً عبر مُكالمات الفيديو، أقدم لهما كل النصائح المُمكنة بأن يعتنوا بأنفسهم، وأن يهتما بالراحة، وألا يقوما بأي تدريبات في حالة الشعور بأي إعياء”.

 وأكملت والدة أوريانا:”كأم لا يُمكنني أن اتوقف عن القلق، لا يُمكنني الانتظار حتى يكون بمقدوري أن أكون بالقُرب منهما”.

وتابعت كاثرين حديثها عن ابنتها و ديبالا قائلةً :”باولو و أوريانا يشعران بحالة جيدة للغاية، ولم يعد يُعانيا من أي أعراض، أعتقد أنهما سيخضعا لاختبار جديد خلال الساعات القليلة المقبلة، لقد عانيا من المرض لمدة تزيد عن 20 يوماً”.

وأكمل كاثرين حديثها قائلةً :”الاختبار الثاني لأوريانا كان سلبياً، ومن بعد ذلك تحول لإيجابي، والآن هما في انتظار النتائج الجديدة، وذلك تحسباً لإذا ما كان للفيروس بقايا في جسديهما”.

#ديبالا #كورونا #يوفنتوس

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