أتلتيكو يطالب بضعف ما عرضه مانشستر يونايتد للتخلي عن ساؤول

وكالات / سما /

أغلق أتلتيكو مدريد الباب في وجه مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع النجم الإسباني ساؤول نيجويز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير نشرته صباح اليوم الثلاثاء.

ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات ساؤول في الميركاتو الصيفي لتدعيم محور خط الوسط، وادعت مصادر صحفية إنجليزية أن النادي يجهز عرضاً بقيمة 80 مليون يورو لإقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عنه، كما سيعرض على اللاعب راتباً كبيراً يفوق ما يجنيه في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أتلتيكو مدريد أكد عدم استعداده للدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد أو أي نادٍ آخر بشأن ساؤول، فهو قطعة مهمة للمدرب دييجو سيميوني ولا يوجد أي نية للتخلي عنه.

وصرح مصدر من داخل الروخي بلانكوس بشأن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع ساؤول “لن يتم التفاوض على السعر، إن كانوا يريدون ساؤول عليهم دفع 150 مليون يورو وفسخ عقده”.

ولا يوجد خيار أمام نادي الشياطين الحمر سوى دفع قيمة فسخ العقد إن أراد الحصول على توقيع الدولي الإسباني، لكن مبلغ كهذا لا يمكن توفيره أبداً في الصيف المقبل نظراً للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها جميع الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا الذل شل حركة كرة القدم بشكل كامل.