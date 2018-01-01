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ساديو ماني يحسم مستقبله .. ريال مدريد أو لا شيء

الثلاثاء 21 أبريل 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساديو ماني يحسم مستقبله .. ريال مدريد أو لا شيء


وكالات / سما /

نشرت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية تقريراً يسلط الضوء على مستقبل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وتم التطرق للحالة الوحيدة التي سيكون مستعداً فيها لمغادرة ملعب أنفيلد رود.

ووضعت الصحيفة عنواناً مثيراً على تقريرها جاء مضمونه “ريال مدريد أو لا شيء”، مشيرة إلى أن اللاعب يحلم باللعب في النادي الملكي، ولا يفكر بالانتقال إلى أي نادٍ آخر.

وكانت فرانس فوتبول نفسها هي من أكدت قبل عامين أن زين الدين زيدان يسعى للتعاقد مع ساديو ماني في صيف 2018، وأوضحت أن الصفقة كانت ستتم، لكن استقالة زين الدين زيدان تسببت في إيقاف كل شيء.

وشعر ساديو ماني بالإحباط بعد فشله بالفوز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي واحتلاله المركز الرابع خف ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك، حيث كان يأمل أن يكرر إنجاز الأسطورة الإفريقية جورج ويا.

وازداد شعور ساديو ماني بالإحباط وخيبة الأمل بعد تصريحات مدربه يورجن كلوب التي أكد خلالها أحقية فان دايك بالفوز بالكرة الذهبية، متجاهلاً بشكل كامل الأداء المذهل الذي قدمه النجم السنغالي في عام 2019.

وصرح محمد سيسكو لاعب ليفربول السابق عن مستقبل ساديو ماني قائلاً “أعتقد أن ماني سوف يذهب إلى ريال مدريد“، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت على أن الصفقة ليست سهلة أبداً في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2021.

وأضاف التقرير أن ليفربول ليس من نوعية الأندية التي تبيع اللاعبين في الوقت الحالي، لكنه مستعد للتخلي عنه مقابل 150 مليون يورو إن كان ريال مدريد مستعداً لدفع مبلغ كهذا.

#ليفربول #ساديو ماني

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