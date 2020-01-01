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"إسرائيل" ستشدد إجراءاتها في مناطق الداخل المحتل خلال رمضان

الثلاثاء 21 أبريل 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ستشدد إجراءاتها في مناطق الداخل المحتل خلال رمضان


الداخل المحتل / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، ظهر اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر اتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع المدن والقرى والبلدات التي يقطن بها فلسطينيو الداخل المحتل، إلى جانب إجراءات تتعلق بإحياء الإسرائيليين ما يسمى "عيد الاستقلال".

وبحسب القناة، فإن الحكومة ستجتمع اليوم لإقرار الإغلاق الكلي في المناطق التي يقطن بها الفلسطينيون من الداخل المحتل بدءًا من الساعة السادسة مساءً وحتى الثالثة فجرًا، وذلك خلال فترة شهر رمضان، على أن يبدأ سريان ذلك يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الحكومة ستعتمد توصيات وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا.

#رمضان #إسرائيل #الداخل المحتل

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