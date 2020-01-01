فتح معبر بيتونيا لنقل البضائع التجارية أيام الجمعة خلال شهر رمضان

رام الله / سما /

أعلنت ما يسمى وحدة تنسيق الأعمال الإسرائيلية، انه لأول مرة، سيتم فتح معبر بيتونيا لنقل البضائع - بتنسيق خاص - في أيام الجمعة خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن ذلك يأتي رغم أن المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية ستبقى هذا العام مغلقة خلال الشهر الفضيل، في ظل انتشار فيروس كورونا وإغلاق المسجد الأقصى.

وستقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتنسيق مع الشرطة، بدعم وريادة هذه الخطوة بهدف السماح بنقل البضائع بشكل روتيني خلال أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك وذلك على عكس السنوات السابقة، حيث تم إغلاق معابر البضائع في أيام الجمعة الرمضانية.

وقال رئيس إدارة المعابر في الإدارة المدنية الإسرائيلية إيليشا حانوكايف إنه في ضوء انتشار فيروس كورونا وبسبب الواقع المعقد في شهر رمضان المبارك هذا العام، فإن الدخول إلى إسرائيل لن يكون ممكنًا كما هو في كل عام.