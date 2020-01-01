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السعودية: تعليق الصلاة بالحرمين في رمضان بسبب "كورونا"

الثلاثاء 21 أبريل 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: تعليق الصلاة بالحرمين في رمضان بسبب "كورونا"


وكالات / سما /

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين بالسعودية، صباح اليوم الثلاثاء، استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة خلال شهر رمضان الكريم، لوقف انتشار فيروس "كورونا".

ونقلت الرئاسة، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس قوله: "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

في غضون ذلك، أكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها لـ 1122 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10484.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 6 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 103.

#فيروس كورونا #السعودية #الحرمين

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