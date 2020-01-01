صورة.. اشتية : علاقتي مع "ملحم" قديمة و مبنية على الاحترام والتلقائية

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح اليوم الثلاثاء، إن العلاقة التي تجمعه بالناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، قديمة ومبنية على الود والاحترام والتلقائية.

وأكد اشتية، في تصريح صحفي، أن ما جرى كان مبنياً على العلاقة المتينة، والملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد.

وعبر عن تقديره العالي لجهد الناطق باسم الحكومة، ولجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، مشيراً إلى أننا سنبقى جميعاً للأوفياء لهذا الوطن.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس من أمام مجلس الوزراء برام الله، حيث كان ملحم واقفاً ويداه بجيبه، ليقوم بعدها اشتية بالطلب منه برفع يديه من جيبه.

وانتقد الكثيرون، تصرف اشتية مع ملحم، إذ وصفوه بـ"الغير لائق" للأخير ومخالف للبروتوكولات المعمول بها دولياً أثناء المؤتمرات الصحافية.





