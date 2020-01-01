حماس: التكتلات الإسرائيلية تأكيد على فشل ما يسمى عملية السلام

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، الاتفاق على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين تكتلات مختلفة وبأجندة متطرقة بأنه تأكيد على فشل ما يسمى عملية السلام.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له "إن هذه التكتلات الإسرائيلية بأجندتها المتطرفة، والتي تنافست وتوافقت فيما بينها على شطب حقوق شعبنا الفلسطيني، وضم أراضيه، وإقامة الدولة اليهودية، لن تخيفنا، بل هي تأكيد أن كل الرهانات على ما يسمى بعملية سلام في المنطقة مع هذا الكيان هو رهان خاسر، وتسويق للوهم".

وأضاف "هذا تأكيد على قناعاتنا ومواقفنا بأن الكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب الفلسطيني، والخطر الأكبر على المنطقة".

وتابع "إن ذلك لن يزيدنا إلا تمسكًا بحقوق شعبنا كاملة، وإصرارًا على الاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل والأدوات كافة".

وأكد الناطق باسم حماس، على ضرورة أن تشكل هذه التكتلات حافزًا للكل الفلسطيني للإسراع في صياغة استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومخططاته، والدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مصالحه.