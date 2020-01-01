غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على الصيادين والمزارعين

غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان ، أن 7 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق جباليا، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.