الاونروا تعلن عن حل قضية موظفي المياومة في أقاليمها الخمسة

القدس المحتلة / سما /

اعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني عن حل مشكلة موظفي المياومة في الاونروا في مناطق عملياتها الخمسة.

وقال مفوض الاونروا في بيان له ان " الوضع الوضع غير المسبوق الذي يواجهه العالم بأجمعه بسبب جائحة كورونا اتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك للأونروا، والتي قامت بمراجعة وتعديل نماذج عملها بما يتوافق مع سياسات الدول المضيفة. أدرك آثار هذا على الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة الاستثنائية وما تفرضه على العائلات، وإنني أقوم بأقصى جهدي لتفادي أي تأثير على دخل ومعيشة الموظفين، آخذاَ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة للأونروا والأزمة المالية الصعبة التي تواجهها الوكالة".

واصاف" ردا على بعض التساؤلات التي طرحت خلال الأسابيع الماضية حول وضع موظفي المياومة في الأونروا، يسرني أن أعلمكم بالتالي:

1. جميع موظفي المياومة الذين صرح لهم بالعمل خلال شهري آذار ونيسان، وسواء قاموا بعملهم من مواقع العمل في منشئات الأونروا أو عن بعد، سيحصلون على كامل رواتبهم كما هو منصوص عليه في عقود عملهم.

2. جميع موظفي المياومة الذين لم يستطيعوا أداء وظائفهم والمهام المنصوص عليها في عقودهم سيحصلون على 50% من الراتب المتوقع لشهري آذار ونيسان، بالرغم من تعليق مهامهم.

وأود هنا أن انتهز هذه الفرصة لأقول لجميع أفراد عائلة الأونروا: "رمضان كريم".