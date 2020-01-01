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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أسير محرر من الخليل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عزو يوسف غيث ورافع راجي غيث من مدينة الخليل، وابراهيم عيسى شلالدة (23 عاما) من بلدة سعير، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد جاد الله الصليبي (24 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في منطقة الجلدة في البلدة، ونقلته إلى أحد معسكراتها داخل مستوطنة "كرمي تسور" شمالا.

وكان الصليبي قد تم الافراج عنه قبل ستة أشهر، وذلك بعد قضاء خمس سنوات في سجون الاحتلال.

#الاحتلال

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