غزة / سما /

توجيه الرئيــس محمود عباس الحكومة لتخفيف الإجــراءات بطريقة مدروســة في بعــض المناطــق، خاصة مع قرب حلول شــهر رمضان المبارك وتقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة، تصدر عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

وتناولت الصحف التسهيلات الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، بناءً على توجيهات سيادته وبعد 45 يوما من الإجراءات المشددة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وإليكم أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس: سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا

- بناء على توجيهات الرئيس: اشتية يعلن عن تسهيلات اقتصادية

- 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" و"الصحة" تتسلم مساعدات طبية من الصين

- مقترح بإنشاء "صندوق طوارئ اقتصادي" بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

- الشعلان: الخطر المعيشي يداهم المخيمات الفلسطينية وبرامج الإغاثة ليست بمستوى الحاجة

- خطة مبتكرة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني إثر جائحة كورونا

- عريقات يطلع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية العماني على آخر المستجدات الفلسطينية

- نتنياهو وغانتس يوقعان على اتفاق تشكيل الحكومة

- أوروبا تبدأ برفع إجراءات العزل لاحتواء "كورونا"

- أسوأ عملية إطلاق نار في كندا.. مسلح يقتل 18 شخصا

- انهيار تاريخي لسعر البترول الأميركي

"الأيام":

- الرئيس يوجه لإجراء تخفيف مدروس للقيود: سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا

- وفاة مواطنة من سلوان بفيروس كورونا وتسجيل 7 إصابات جديدة في الضفة

- إشتية يعلن تخفيف القيود لعدة قطاعات اقتصادية وبوتائر مختلفة في المحافظات

- تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في أميركا

- إصابة شاب بالرصاص شرق بيت لحم واعتقاله والاعتداء بالضرب على 3 شبان من جنين

- نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاق تشكيل الحكومة: ضم مناطق واسعة بالضفة اعتبارا من تموز

- سلطات الاحتلال تقرر فتح معبر بيتونيا لنقل البضائع أيام الجمعة

- الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة ومستوطنون يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم

- عريقات يحذّر من إقدام الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الضم

- الطيبي: غانتس وافق على الضم دون قيد أو شرط

- تشريع إسرائيلي يهدد البنوك الفلسطينية بشأن رواتب الأسرى

- "كورونا" في إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات والإصابات

- التعليم عن بعد في المدارس الخاصة.. تجربة غير مفاجئة

- للمرة الأولى في التاريخ: هبوط أسعار النفط الأميركي تسليم أيار دون الصفر

- "كورونا" في العالم: الوفيات تتخطى 170 ألفا ودول أوروبية تبدأ برفع إجراءات العزل

- الدفاعات الجوية السورية تتصدى "لعدوان إسرائيلي" في سماء تدمر

"القدس":

- الرئيس يشيد بجهود الحكومة خلال أزمة كورونا ويوجهها لتخفيف إجراءاتها بطريقة مدروسة

- اشتية يعلن عن تسهيلات توازن بين الصحة والاقتصاد

- مقدسية تسجّل الوفاة الرابعة بـ "كورونا" في فلسطين

- 606 إصابات في الداخل الفلسطيني

- باستثناء الولايات المتحدة: "الخارجية" لا إصابات جديدة بين أبناء جالياتنا

- عريقات يطلع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية العماني على آخر المستجدات

- وقف العمل في مسجد بالأغوار الشمالية ومستوطنون يزرعون أشتال زيتون ببيت لحم

- الاحتلال يوجه تحذيرا للبنوك الفلسطينية بعدم صرف رواتب الأسرى

- مصدر أوروبي لـ "القدس": الضم تجاوز للخط الأحمر وموت لحل الدولتين وسيتبعه تغير في المواقف وآليات عمل الاتحاد

- لجان الطوارئ في كفل حارس تقبض على 3 مستوطنين حاولوا التسلل للقرية

- نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاق تشكيل الحكومة الجديدة

- الطيبي: غانتس استسلم لشروط نتنياهو كما هو متوقع

- النائب يوسف جبارين: الحكومة يمينية سياسيا واجتماعيا

- 179 وفاة و713,13 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

- أردان يقرر إغلاق المصالح التجارية في الداخل والقدس ليلا خلال رمضان

- خبراء يتنبؤون بمستقبل قاتم لأميركا على المدى القصير

- أوروبا تبدأ بتخفيف العزل بعد تراجع ضحايا الوباء...169,398وفاة و2,467,519 إصابة بالوباء حول العالم