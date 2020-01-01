الاحتلال يعتقل شابين في ويصيب آخر في نابلس وقلقيلية

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت سلطات الاحتلال فجر اليوم الشاب أحمد هاني حمدي من قرية زواتا غربي مدينة نابلس، كما اعتدت على شبان على حاجز زعترة العسكري.

وأفاد حافظ عليوي رئيس مجلس قروي زواتا، أن قوة للاحتلال داهمت القرية وتواجدت في عدة أنحاء في البلدة وتمركزت في المدخل الغربي لبلدة واعتقلت الشاب حمدي، كما تواجدت آليات الاحتلال على الشارع الالتفافي القريب، وتم رصد طائرة تجول السماء.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلا، فتى من بلدة يعبد جنوب غرب جنين .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى باسل محمد راغب عطاطرة (17عاما)، أثناء تواجده بالقرب من شارع السهل المحاذي للبلدة من الجهة الجنوبية.

واعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالضرب المبرح، على ثلاثة شبان من محافظة جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس .

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز احتجزوا الشبان رائد خنفر، ونسيم عمر صلاح، وصهيب ماهر أبو عبيد، أثناء عودتهم من مدينة رام الله، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابتهم برضوض وكسور، نقلوا إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس.

وأصيب شاب من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، قبل أن يتم اعتقاله.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني ، بإصابة شاب برصاص جنود الاحتلال الذين نصبوا له كمينا عند المدخل الغربي للبلدة، دون معرفة طبيعة إصابته أو هويته، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.