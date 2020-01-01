وفاة سيدة من سلوان متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

أعلن الصحة الاسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن وفاة سيدة فلسطينية بفيروس "كورونا""، من حي واد قدوم ببلدة سلوان.

واعلن خبر الوفاة عبر سماعات مسجد واد قدوم، وهي السيدة نفوذ الجولاني زوجة علي الجعبة.

وهذه حالة الوفاة الرابعة بالفيروس في فلسطين، حيث توفيت السبت الماضي سيدة من العيسوية.

وفي سياق متصل، سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية جبل المكبر.

وأوضحت حملة "وعيك بحميك" في جبل المكبر، أن فتاة أصيبت بالفيروس، انتقلت اليها العدوى من أفراد عائلتها، حيث اعلن الاسبوع الماضي عن اصابة والديها وشقيقاتها الثلاث.

وأضافت الحملة أن حالة العائلة المصابة بالفيروس مستقرة، وهي قيد الحجر الصحي في المنزل.

وبشأن مريض رقم 1 في جبل المكبر وهي لطبيب ، أوضحت اللجنة أن الفحص ال3 للحالة رقم أظهرت أنه في مرحلة التعافي النهائية وأنه في طريقه للعودة على رأس عمله قريباً.