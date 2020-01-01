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حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 5 درجات

الثلاثاء 21 أبريل 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها بـ 5 درجات


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء والليل إلى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو ربيعيا لطيفاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#حالة الطقس

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