اللجنة الدائمة للثقافة العربية توافق على تأجيل فعاليات بيت لحم 2020

رام الله / سما /

وافقت اللجنة الدائمة للثقافة العربية على طلب دولة فلسطين تأجيل فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020، بحيث تنفذ الفعاليات عام 2021، والتوصية بذلك إلى وزراء الثقافة العرب في مؤتمرهم المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي اللجنة من مختلف الدول العربية، اليوم الاثنين، عبر منصة إلكترونية افتراضية نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – ألكسو.

وأكد وكيل وزارة الثقافة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية جاد عزت الغزاوي، أن وزارة الثقافة الفلسطينية لن تستسلم للظروف الراهنة المتمثلة بجائحة "كورونا"، وأنها ستقوم بكل ما هو ممكن للإحتفاء ببيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 دون انتقاص وعلى النحو المأمول وقد منّ الله على الشعب الفلسطيني وشعوب العالم بالسلامة والخلاص من الوباء.

وأضاف أن الأشقاء العرب تفهموا الطلب الفلسطيني بكل إيجابية، متقدما بالشكر لهم جميعا، خاصة المملكة الأردنية الهاشمية التي وافقت على تأجيل إربد عاصمة الثقافة العربية 2021 لتصبح في عام 2022 .

وتناول الاجتماع، وفق بيان صادر عن وزارة الثقافة، العديد من المواضع الثقافية العربية المشتركة، لا سيما الخطط الطارئة المطلوبة للتخفيف من انعكاسات جائحة "كورونا" المتفشية في دول العالم.

وأشاد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" محمد ولد اعمر بإجراءات وزارة الثقافة الفلسطينية التي وصفها بالهامّة والشّاملة، والتي تضمنت أمسيات وندوات حيّة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وإطلاق المسابقات الإبداعية والفنية لمختلف الأعمار، بالاضافة إلى إقامة المعارض التشكيلية الافتراضية، ما شكل حالة ثقافية نشطة وثرية.

يذكر أن ولد اعمر قام بتعميم المبادرة الفلسطينية على الدّول العربية، إلى جانب مبادرات عربية أخرى.