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الكويت تمدد إغلاق الجهات الحكومية 5 أسابيع إضافية بسبب كورونا‎

الإثنين 20 أبريل 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تمدد إغلاق الجهات الحكومية 5 أسابيع إضافية بسبب كورونا‎


الكويت /سما/

 أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، يوم الإثنين، تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، بدلا من 26 أبريل/ نيسان كما كان مقررا من قبل.

وقال المزرم في بيان تلاه عبر تلفزيون الكويت: إن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصرا بدلا من الخامسة، وتنتهي الثامنة صباحا بدلا من السادسة، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان.

من جانبه، أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن الحكومة ستقدم حزمة مساعدات، لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة نتيجة إجراءات مكافحة كورونا.

#الكويت #فيروس كورونا #الحكومة الكويتية #حظر التجول

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