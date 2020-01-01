مصطفى البرغوثي : حكومة نتنياهو وغانتس حكومة احتلال وضم وتهويد وتمييز عنصري

رام الله / سما /

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو وغانتس بأنها حكومة احتلال وضم وتهويد تنتهج التمييز العنصري وتخطط لتنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال البرغوثي إن هذه الحكومة البغيضة التي تريد استهلال عملها بضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية في تموز القادم، تثبت ماقلناه مرارا و تكرارا بأن نتنياهو وغانتس وجهان لعملة احتلال وتمييز عنصري واحدة،ويجدر بكل من بنى أوهاما على غانتس و حزبه أوعلى أي حزب صهيوني أن يراجع حساباته مرة و إلى الأبد.وقال البرغوثي أن اتفاق نتنياهو وغانتس على إبقاء ما يسمى بقانون القومية يعني أنهما سيكرسان منظومة الأبرتهايد العنصرية الإسرائيلية الأسوأ في تاريخ البشرية في كل فلسطين وضد كل الفلسطينيين بما في ذلك المقيمين داخل أراضي 1948 والخارج.

ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية الى تنحية خلافاتها جانبا وتشكيل جبهة وطنية موحدةفي مواجهة وباء العنصرية و الضم و التهويد الأخطر من وباء الكورونا.

وأكد البرغوثي أن ما أعلنه نتنياهو وغانتس و ما تقوم به الفرق الإسرائيلية المشتركة لترسيم معالم الضم و التهويد، يعني أن هذه الحكومة شُكلت لهدف واحد وهو تنفيذ صفقة القرن وتصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وليس أمام الفلسطينيين إلى توحيد جهودهم فورا لمواجهتها دون إبطاء أو تردد.