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النفط الأميركي يهوي إلى "أقل من صفر"

الإثنين 20 أبريل 2020 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النفط الأميركي يهوي إلى "أقل من صفر"


القدس المحتلة / سما /

هوى النفط الأميركي، اليوم، الإثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق، وتراجع بأكثر من 147%، ليصل سعر البرميل إلى -8.6 دولارات، أي سيدفع البائعون مقابل بيع العقد الآجلة، ولو نظريًا.

يأتي هذا التراجع مدفوعا مع حلول آخر يوم لعقود تسليم أيّار/مايو (اليوم الإثنين)، وسط تراجع الطلب الحاد على الخام في الولايات المتحدة، وعدم قدرة المخازن الأميركيّة والآبار على استيعاب الإنتاج.

إلا أن عقود حزيران/يونيو المقبل للخام الأميركي تبلغ قرابة 22 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسواق النفط، في الأسابيع الأخيرة، لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عامًا، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

وتعقدت الأزمة بعدما أطلقت السعودية، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حرب أسعار مع روسيا غير العضو في المنظمة.

ونجح البلدان في التوصل مطلع الشهر لاتفاق وافقا فيه مع دول أخرى على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، لتحفيز الأسواق.

مع ذلك، واصلت الأسعار انخفاضها بشدة، مع تقدير محللين أن الخفض غير كاف لتعويض التراجع القوي في الطلب الناجم عن الوباء.

وأعلن مصرف "أ أن زد" في مذكرة "بقيت أسعار النفط الخام تحت الضغط لأن توقعات انخفاض الطلب تلقي بثقلها على الجو العام"،

وأضاف "رغم أن أوبك قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة بالطلب"، وأعرب عن خشيته "من نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة".

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي أن مخزوناتها من الخام ارتفعت بـ19,5 مليون برميل.

#النفط #اسعار النفط #فيروس كورونا #العقود الآجلة #امريكا #الولايات المتحدة

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