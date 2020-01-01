تدخلات لـ"التنمية الاجتماعية" في تقوع وكيسان ونحالين وجبل هندازة

بيت لحم / سما /

قامت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة بيت لحم، اليوم، بتوزيع طرود صحية وغذائية لعدد من الحالات الاجتماعية والايتام في مناطق تقوع وكيسان وبرية الرشايدة ونحالين وجبل هندازة وبلدة الخضر، ويأتي ذلك استمراراً لاستجابات الوزارة لحالات الطوارئ.

وأشار مدير المديرية بدران بدير إلى أن المديرية منذ بداية الازمة في المحافظة، وبالشراكة مع كافة الشركاء الاجتماعيي، تسعى للوصول، وفق الإمكانات، للأُسر الفقيرة والمهمشة، بما يخفف عن كاهل العائلات.

وتابع بدير: يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات وزير التنمية بالتواصل مع كافة الحالات الاجتماعية وتلبية الاحتياجات، وفتح آفاق التعاون مع كافة الشركاء.

وشكر بدير جمعية أمان الخيرية ممثلةً بنجلاء الحاج وطاقم إدارة الازمة عمر عروج ومحمدعبد الهادي ومحمد زبون وباسم أبو سرور ويوسف جبرين وأحمد طقاطقة وختام الشاعر الذين قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وفي أصعب الظروف.