طرود غذائية قيمتها 15 ألف شيكل من فاعل خير مقدسي

جنين / سما /

تبرع فاعل خير مقدسي، اليوم، بطرود غذائية بقيمة 15 ألف شيكل، وزعتها حملة "الأمل" على العائلات المتعففة من الأيتام والفقراء والعاطلين عن العمل وكبار السن في منازلهم.

وذكر رئيس الحملة الصحافي علي سمودي أن المحسن الكريم الذي يعتبر من رواد ومؤازري حملة "الأمل" سارع بتقديم تبرعاته السخية لدعم وتمكين العائلات المتعففة التي تدهورت أوضاعهم المعيشية بسبب العزل وفيروس كورونا.

وأوضح أن مبادرات الحملة المتعددة والتي تستهدف الحماية والوقاية من آثار كورونا الصحية والاقتصادية حظيت بدعم اصحاب الايادي البيضاء اللذين قدموا التبرعات المتعددة لكافة الفئات المستهدفة، ومن ضمنها توزيع المعقمات الطبية والخبز والخضار واللحوم.

وشكرت العائلات المستفيدة فاعل الخير، لمؤازرته لها والوقوف إلى جانبها لتجاوز هذه المحنة وتوفير متطلبات العيش الكريم.