بزعم التحريض.. إسرائيل تلغي مساعدات مالية وطبية للفلسطينيين لمكافحة كورونا

القدس المحتلة / سما /

تراجعت إسرائيل عن تقديم مساعدات مالية ومعدات طبية للسلطة الفلسطينية لمنع انهيار النظام الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن مؤسسة الجيش ألغت تلك المساعدات بسبب التحريض الشديد من المسؤولين في السلطة الإسرائيلية ضد إسرائيل وزعمهم أنها تعمل على نشر الفيروس بين الفلسطينيين.



وادعت أنه بعد بحث أجراه معهد "إمباكت سي" ثبت أن التحريض على قتل اليهود والإسرائيليين انتقل من الكتب المدرسية الفلسطينية إلى المحتوى الرقمي، بعد نشر المدارس الحكومية التابعة للسلطة دروساً على الإنترنت تجرم إسرائيل وتدعو للعنف، وفق زعمه.



وزعم المعهد أيضاً أنه تم إنشاء قنوات تعليمية للمدرسين في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتدريس الكراهية عبر الإنترنت والترويج للعمليات مثل ما قامت به دلال المغربي التي كانت شريكة في عملية قتل فيها 38 إسرائيلياً، وحصلت تلك القنوات على عشرات آلاف المشاهدات.