المحافظ حميد يعلن اغلاق قرية الولجة بعد اكتشاف حالة مصابة بـ "كورونا"

بيت لحم / سما /

أعلن محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ظهر اليوم الاثنين، اغلاق قرية الولجة بعد الاعلان عن اصابة احد المواطنين بفايروس كورونا بالبلدة.

وقال محافظ بيت لحم في تصريح له، انه تم الاعلان عن اغلاق قرية الولجة الى الغرب من بيت لحم بعد الاعلان عن وجود اصابة بفايروس كورونا في القرية مشيرا الى ان الجهات المعنية اغلقت كافة مداخل القرية بشكل كامل.

ودعا المحافظ حميد المواطنين في قرية الولجة الى الالتزام بمنازلهم لحين انتهاء طواقم الطب الوقائي من الاجراءات الطبية بالقرية لحصر المخالطين والمحيطين لبالحالة المصابة حفاظا على صحة اهالي القرية ومواطنيها.

وكانت قرية الولجة بكافة مؤسساتها ومجلسها القروي وحركة فتح وفصائل العمل الوطني قد اعلنت الالتزام بقرار الاغلاق الكامل للقرية مع بدء طواقم الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة بالعمل على حصر كافة المخالطين للعامل المصاب بالقرية مؤكدين ان قرية الولجة ملتزمة بالاجراءات الوقائية حفاظا على صحة وارواح المواطنين فيها.