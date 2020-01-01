"الخارجية" لا إصابات جديدة بين أبناء جالياتنا في دول العالم باستثناء الولايات المتحدة

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه لم يتم تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوساط جالياتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل مزيد من حالات التعافي في صفوف المصابين في تلك الدول، كما أن الأوضاع الصحية العامة للمصابين مستقرة بشكل عام، مؤكدة أن عدد الإصابات حتى اللحظة بلغ 956 إصابة، بينهم 42 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 235 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها بأرقام أقل من الايام السابقة.

وأشارت إلى أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها حول العالم، تتابع أوضاع جالياتنا وطلبتنا، وتم التعميم عليها بضرورة تقديم المساعدة والسلات الغذائية لكل من يحتاجها، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

فرنسا: تشكيل لجنة أطباء لتقديم المساعدة لجالياتنا

شكلت سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا، لجنة خاصة من الأطباء المقيمين في فرنسا باختصاصات مختلفة، لتقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية والطلبة والإجابة على استفساراتهم بكل ما يتعلق بفيروس "كورونا"، من خلال التواصل عبر تطبيق "الواتساب" مع الجميع للقيام بهذا الغرض، بالتعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا.

سفارتنا لدى فيتنام تتابع أوضاع جاليتنا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، أوضاع الجالية والطلبة، مؤكدة أن طاقمها بخير، وتعاملت مع حالتين لمواطنين اثنين عالقين أحدهما في هانوي والآخر في هو تشي منه، وقدمت لهما المساعدات اللازمة، وما زالت كافة المطارات والرحلات الدولية متوقفة حتى تاريخه.

تشيلي: إصابة واحدة وحالتها مستقرة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، أن الإصابات في صفوف جالياتنا هي حالة واحدة فقط ووضعها مستقر، وأنها تواصل متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة وتتواصل معهم باستمرار.

تركيا: تأسيس صندوق خير للتضامن

قامت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، بتأسيس صندوق خير للتضامن، بمشاركة المؤسسات الفلسطينية المدنية العاملة في تركيا، بهدف تنظيم الجهود وتحقيق أرقى اشكال التنسيق والتكاتف، في محاولة لخلق نموذج فلسطيني تضامني متقدم في تركيا، لتقديم المساعدات للعائلات المستورة والمحتاجين والطلبة.

سفارتنا لدى الكويت تقدم المساعدات للعائلات المحتاجة

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت الشقيقة متابعة أوضاع الجالية والطلبة والمعلمين، للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، وقدمت العون لـتسع عائلات معوزة تضررت بسبب، وأوضاعها المعيشية صعبة جدا، كما وفرت الأدوية لكل من يحتاجها.

مصر: انجاز 1352 معاملة

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر، بأنه تم إنجاز 1352 معاملة قنصلية منذ تاريخ الأول من آذار/مارس الماضي، ولغاية 19 نيسان/ابريل، تنوعت بين شهادات ميلاد، ووكالات، وإفادات، واعتذارات، وحالات وفاة، وإنجاز 245 جواز سفر، و667 تصديقات.

وأكدت أن عدد المرضى الذين راجعوا القسم الطبي التابع للسفارة وفي ذات الفترة تجاوز 140 حالة، وما زال 13 مريضا يتلقون العلاج في مركز الأورام التابع لمعهد ناصر، وحالتين لمرضى زراعة كبد، و23 مريض بالمفاصل والانزلاق الغضروفي.

وأوضحت أن السلطات المصرية استجابت لطلب ترحيل عدد من المواطنين من أبناء قطاع غزة، حيث رافقهم مندوب السفارة حتى معبر رفح.

زامبيا: لا إصابات بين صفوف جاليتنا

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا أن جميع ابناء الجالية بخير، ولا يوجد إصابات بينها، وتقوم بالتواصل الدائم معهم للاطمئنان عليهم، وتوجيه الإرشادات الصحية لهم، للوقاية من فيروس "كورونا".

لا يوجد إصابات بين جاليتنا في ليبيا

وأفادت القنصلية العامة لدولة فلسطين بمدينة بنغازي في ليبيا، أن لجنة الطوارئ تقوم بجميع الاستعدادات اللازمة لتوزيع المساعدات في شهر رمضان المبارك، كما انها تتابع حالات العالقين من ابناء الجالية المقيمين في المنطقة، وتتواصل مع السلطات المختصة للمساعدة في اعادتهم عند توفر الفرصة، لا توجد إصابات في صفوف ابناء الجالية في ليبيا.

باكستان: جاليتنا وطلبتنا بخير

وطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان شعبنا، على سلامة كافة أبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر لديها وعائلاتهم، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى اللحظة، علما أن عدد العائلات الفلسطينية المتواجدة في باكستان هو 28 بما يشمل عائلات الكادر في السفارة، كما يوجد 96 طالبا وطالبة، بينما عدد المتدربين والطلاب العسكريين هو 24.

سفارتنا لدى إيطاليا: عدد الإصابات استقر على 17

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا اوضاع أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة المتواجدين على كافة الاراضي الإيطالية، حيث لم تسجل إصابات جديدة بين صفوفهم، ليستقر عدد الحالات على 17 حالة حتى اللحظة.

وأفادت بأن لجنة الطوارئ ساعدت 88 حالة لعائلات وعمال ولاجئين وطلبة في كافة المحافظات والمدن الإيطالية، كما تم توفير أدوية ومواد تعقيم لثلاث عائلات وطالبين من ابناء الجالية في الحجر الصحي، فيما بلغت قائمة الطلبة وأبناء الجالية العالقين في ايطاليا والذين يرغبون بالعودة 42 حالة.

بلجيكا: 37 حالة شفاء بين أبناء جاليتنا

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى العدد 76 إصابة بين أفراد الجالية الفلسطينية في بلجيكا وإصابة في لوكسمبورغ ما تزال في الحجر ولكنها مستقرة ولا يوجد إصابات أخرى في المشافي، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في صفوف الجالية 37 حالة.

وطمأنت السفارة شعبنا على أوضاع عدد من الفلسطينيين في ثلاثة مراكز للاجئين في بلجيكا، وعلى المتقاعدين ومبعد كنيسة المهد وجميعهم وعائلاتهم بخير، وقدمت بعض المساعدات للمحتاجين من أبناء الجالية.

سفارتنا لدى تونس تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى تونس متابعة أوضاع الجالية والطلبة، وتطمئن على صحتهم وتقف عند احتياجاتهم المعيشية خاصة عشية حلول شهر رمضان المبارك، وقامت بجمع تبرعات كسلال غذائية تكفي لجميع طلبتنا المتواجدين في تونس وولاياتها، كما ستقدم السفارة سلالا غذائية لـ 35 طالبا من الأفارقة، وعدد آخر من الطلبة العرب.

العراق: لا إصابات بين أبناء الجالية

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيق أنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهم وفقا للإمكانيات المتاحة، ولم يتم حتى اللحظة تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية وتجمعاتها.

وأوضحت أنها قامت بتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين، بتبرع جهات ورجال أعمال، وتقوم بتحضير سلال غذائية لتوزيعها في شهر رمضان المبارك. خاصة في محافظة الموصل حيث يقطن هناك 200 عائلة.

كما تقوم السفارة يوميا بالتدخل لتقديم مساعدات علاجية بمعدل 5 حالات يوميا، سواء من خلال نقل المرضى للمشافي او شراء ادوية، حيث تم وضع سيارة دبلوماسية لهذا الغرض، كما تم دفع فواتير علاج وعمليات طارئه لثلاث حالات فقيرة.

وتتابع السفارة قضية بدل الايجارات لعدد من اللاجئين الفلسطينيين والتي تم إيقافها من قبل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، محذرة من مخاطر هذا القرار خاصة في ظل تفشي فيروس "كورونا"، والإمكانيات المالية المعدومة للعائلات.