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بالوثائق: تشريع إسرائيلي يهدد البنوك الفلسطينية برفع دعاوى قضائية.. ما علاقة الاسرى؟

الإثنين 20 أبريل 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالوثائق: تشريع إسرائيلي يهدد البنوك الفلسطينية برفع دعاوى قضائية.. ما علاقة الاسرى؟


القدس المحتلة / سما /

حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظور.
 
وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تسجنهم إسرائيل مقابل ما ارتكبوه هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
 
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية.
 
وأشار للبنوك أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.



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#اسرائيل #البنوك الفلسطينية #الاسرى #دعاوى قضائية

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