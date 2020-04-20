فاجعة.. وفاة 4 أطفال ووالدتهم جراء انفجار قنبلة في الأردن

سما / وكالات/

أكدت وسائل إعلام أردنية، اليوم الاثنين، وفاة أربعة أطفال ووالدتهم نتيجة انفجار وقع في مدينة المفرق شمال الأردن.

وأوضحت المصادر الإعلامية في الأردن، أن الأطفال الأربعة ووالدتهم توفوا نتيجة انفجار قنبلة يدوية قديمة في أحد أحياء مدينة المفرق.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى المكان، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وفات اربع أطفال وأمهم اثر انفجار قنبلة قديمة في محافظة المفرق..

ضحايا الجوع والفقر ..

يتنقلون بين طريق واخر ليجمعوا الخردوات لبيعها لمكافحة الفقر والجوع

وتكون نهايتهم بين تلك الخردوات ..

ان لله وانا اليه لراجعون #الاردن #المفرق pic.twitter.com/It0PvqsWv3 — خالد الحمد (@khaledalhamadh) April 20, 2020

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الامن العام، أن الأطفال عثروا على القنبلة القديمة ونقلوها إلى حيهم، لتنفجر بهم، وتقتلهم جميعًا".

ونشر نشطاء أردنيين على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لمكان الانفجار، وسط تجمع كبير من عناصر الأمن وطواقم الدفاع المدني والسكان.