ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (166) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

رام الله / سما /

أصدر ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الاثنين، العدد الـ(166) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وبينت رئيسة الديوان المستشارة إيمان عبد الحميد، أن العدد تضمن القرار بقانون رقم (8) لسنة 2020م، بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (10) لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (11) لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2020م، بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2020م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، والمرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، بالإضافة إلى ستة قرارات رئاسية.

كما تضمن العدد أربع قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لسنة 2020م، "طوارئ" ، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بشطب شركات مساهمة خصوصية محدودة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني، وتعليمات رقم (1) لسنة 2020م، بالرقابة والإشراف على أعمال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق - صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وأشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن أحكاما غيابية صادرة عن السلطة القضائية، وإعلانات اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء - صادرة عن وزارة الحكم المحلي، وقرار رقم (1) لسنة 2020م، بشطب شركات عادية عامة من سجل الشركات - صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب الشركات، وقرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2020م.