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صور.. "الصحة" تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة "كورونا"

الإثنين 20 أبريل 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. "الصحة" تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة "كورونا"


رام الله / سما /

 تسلمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، حزمة من المساعدات الطبية قدمتها الحكومة الصينية، لتعزيز الجهوزية بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال تسلم حزمة المساعدات من السفير الصيني لدى فلسطين، قواه وي، إن حزمة المساعدات تتضمن ملابس ونظارات واقية وأقنعة وجه، تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، إضافة إلى مواد مخبرية تستخدم في عملية الكشف عن الفيروس.

وأضافت الكيلة، إن هذا الموقف الإنساني ليس غريبا على الصين، التي تقف دائماُ إلى جانب فلسطين في جميع المنابر الدولية، مثمنة دور الصين رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الدعم، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط بين البلدين.

وأشارت إلى أن الدعم الصيني لا يقتصر على الجانب المادي، حيث تتبادل الطواقم الصحية في فلسطين والصين الخبرات والتجارب، من خلال اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرنس، للاستفادة من التجربة الصينية.

بدوره، أكد السفير الصيني، وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة، وستتبعها حزم أخرى في المستقبل القريب إن شاء الله.

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #مساعدات #الصين
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