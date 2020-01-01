رئيس الوزراء: الحكومة ستعلن عن إجراءات متدرجة توازن بين مصالح الناس وصحتهم

رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الاثنين، أنه وبناءاً على تعليمات الرئيس، ستعلن الحكومة عن إجراءات متدرجة توازن بين مصلحة الناس وصحتهم، حيث ناقشنا خلال الأيام الماضية أفكارا مع كل جهات الاختصاص من أجل التخفيف عن المواطنين مع ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية.

وشكر اشتية الرئيس على ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم في رام الله، وعلى الكلمة التوجيهية الشاملة، مؤكدا أن الحكومة ستنفذ تعليماته في كل المجالات التي تحدث عنها.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التعليمات التي وجهها الرئيس في كل ما يتعلق بالوضع الداخلي، مؤكداً أن الحكومة تقف خلف الرئيس في كل مواقفه السياسية الثابتة تجاه كافة القضايا، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم وصفقة العصر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه الحكومة اليوم لتخفيف إجراءاتها بطريقة مدروسة، في ظل حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيدًا في ذات الوقت بجهودها الحالية.

وقال الرئيس:" كنا أمام خيارين إما فرض إجراءات مشددة أو أن نخسر أبناء شعبنا وسنفعل كل شيء في سبيل ألا نخسر أبناء شعبنا".

وأضاف أن الحكومة وجهت لتقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة.