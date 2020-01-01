غزة: "العمل الطلابي" بجامعة الأزهر تدين حذف التسجيل المبكر للطلبة الغير مسددين للرسوم

غزة / سما /

أدانت جبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة الأزهر اقدام إدارة الجامعة بحذف التسجيل المبكر للطلبة الغير مسددين للرسوم وتهديدهم بحرمانهم من الفصل الدراسي إذا لم يسددوا رسوم 9 ساعات كحد أدنى.

وأكدت الجبهة في بيان لها، أنها تنظر بخطورة لهذه القرارات الجائرة التي لا تنسجم مع الدور الوطني المفترض لجامعة الأزهر باعتبارها صرح تعليمي وطني وليست منشأة ربحية هدفها جمع المال من الطلبة واولياء أمورهم.

ودعت الجبهة، إدارة الجامعة الى التراجع عن هذه القرارات الجائرة بحق الطلبة وان تلتزم بالتوجهات الوطنية السائدة في إطار مواجهة جائحة كورونا التي طالت كل أوجه حياة أبناء شعبنا الفلسطيني وانعكست على المزيد من تردي أوضاعه الاقتصادية، وان تفتح الجامعة التسجيل للطلبة دون اَي اشتراط مالي مسبق.

وشددت الجبهة على أنها تعاهد كل زملاؤها الطلبة أن تتصدى بكل الوسائل النقابية والطلابية لهذه القرارات وأن تحمي حقهم في استكمال مسيرتهم الدراسية دون قيد او شرط وفي المقدمة منهم الشرط المادي.