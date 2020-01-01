الاحتلال يعتقل شاباً على حاجز زعترة جنوب نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الإثنين، شاباً أثناء مروره من حاجز زعترة جنوب نابلس، بعد تقييد يديه.

ويُحظر على المواطنين المرور من حاجز زعترة مشياً على الأقدام، وتم اقامة مسارات ترابية حوله لمن يريد العبور وكل من يخالف تعليمات جنود الاحتلال ويدخل ممرات الحاجز العسكري مشياً على الأقدام يطلق عليه النار فوراً.

يشار إلى أن حاجز زعترة يعتبر مصيدة للفلسطينيين أثناء تنقلهم من شمال الضفة إلى منطقة الوسط والجنوب ويتم اعتقال العديد منهم، واستشهد في منطقة الحاجز العديد من الشبان برصاص الجنود.