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توقعات بانهيار حوالي 25000 مصلحة تجارية في إسرائيل نهاية العام

الإثنين 20 أبريل 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بانهيار حوالي 25000 مصلحة تجارية في إسرائيل نهاية العام


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن تنهار عشرات الآلاف من الشركات والمصالح التجارية في إسرائيل نتيجة لأزمة كورونا، وفقًا لشركة معلومات الأعمال CofaceBdi.

ويتحدث التقييم أيضًا عن أضرار تطال الخدمات والتجارة غير الغذائية والنقل، معتبرا "أن هذه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن أزمة كورونا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم، لكنها أدت أيضًا إلى أزمة اقتصادية عميقة.

ووفقًا لتوقعات شركة معلومات الأعمال CofaceBdi، من المتوقع أن تتضرر حوالي 25000 شركة ومصلحة تجارية بحلول نهاية العام.

في الموجة الأولى من الأزمة التي بدأت بالفعل، في الأسابيع المقبلة، ستتضرر القطاعات المتعلقة بخدمات الطعام، الفنادق، والسياحة، والطيران والنقل، والترفيه والفنون، وتجارة التجزئة في الصناعات غير الغذائية، والتي لا يتم بيعها عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتضرر خدمات الأعمال وكذلك الخدمات الشخصية وتجارة الجملة.
 
الموجة الثانية، ستضر أيضًا العقارات، والقطاعات الصناعية المختلفة.

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