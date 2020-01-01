وزير الأوقاف المصري يقيل المتحدث الرسمي للوزارة لتصريحاته عن فتح المساجد برمضان

القاهرة /وكالات/

قرر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إعفاء المتحدث الرسمي للأوقاف الدكتور أحمد القاضي، من منصبه، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.



جاء ذلك بعد تصريح "القاضي"، بأن الأوقاف تدرس مقترح فتح المساجد في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، وهي قرارات غير مدروسة ليست من شأنه."

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.



وأضاف أنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقا أصيلا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، كما أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، قائلا: «الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد».