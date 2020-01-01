  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الأوقاف المصري يقيل المتحدث الرسمي للوزارة لتصريحاته عن فتح المساجد برمضان

الإثنين 20 أبريل 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف المصري يقيل المتحدث الرسمي للوزارة لتصريحاته عن فتح المساجد برمضان


القاهرة /وكالات/

 قرر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إعفاء المتحدث الرسمي للأوقاف الدكتور أحمد القاضي، من منصبه، لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.

جاء ذلك بعد تصريح "القاضي"، بأن الأوقاف تدرس مقترح فتح المساجد في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، وهي قرارات غير مدروسة ليست من شأنه."
وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.


وأضاف أنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقا أصيلا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، كما أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، قائلا: «الساجد قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد».

#مصر #الاوقاف المصرية #مساجد #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

ترحيل عدد من المواطنين العالقين إلى غزة.. والسفير اللوح يعقب!

الصحة العالمية تنشر توصيات بشأن صوم رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

"التنمية الاجتماعية" تُعلن صرف مساعدة مالية قبل شهر رمضان

صحة غزة: لا اصابات جديدة ونتائج عينات 364 جميعها سلبية.. والية جديدة للتعامل مع المرضي

"الداخلية" بغزة : لدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل في حال تفشت "الكورونا" في القطاع

تنويه من "كهرباء غزة" حول جدول شهر رمضان

الأخبار الرئيسية

العمال

"وزارة العمل" بغزة تحدد موعد صرف منحة العمال لمتضرري "كورونا"

اشتية

فيديو.. الايجاز الصحفي: تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا وعودة المرض لحالتين ليرتفع العدد 448

غانتس

فشل اجتماع نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة وحدة بسبب ملف اللجنة القضائية

كورونا غزة

قضاة إسرائيليون: علينا استغلال فرصة حاجة غزة للمطالب الصحية مقابل عودة جنودنا

احتجاج

"الرايات السوداء" تحتشد ضد نتنياهو وسط تل أبيب رغم القيود