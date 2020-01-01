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أمريكا تخضع لوصايا الرسول للوقاية من فيروس "كورونا" وتنشر نصائحه عبر إعلامها

الإثنين 20 أبريل 2020 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تخضع لوصايا الرسول للوقاية من فيروس "كورونا" وتنشر نصائحه عبر إعلامها


وكالات / سما /

انتشرت في مدينة شيكاغو الأمريكية، مؤخرا، لوحة إعلانات كبيرة تشمل نصائح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض في حال تفشيها في أي بلد.

ووفقا لمنصة "فتبينوا"، فإن لوحة كبيرة على الطريق السريع في مدينة شيكاغو الأمريكية أظهرت العديد من نصائح النبي محمد ليستفيد منه الناس في التعامل مع الأمراض.

وتنص لوحة الإعلانات الكبيرة على ما يلي: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي: اغسل يديك بإستمرار، لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض، لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض".

وكانت مجلة أمريكية، قد نشرت حديثا شريفا للنبي محمد –صلى الله عليه وسلم- ضمن مقال نشرته لكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19" والذي اجتاح العالم منذ أربعة أشهر.

وبحسب مقال الباحث الديني "مصطفى أكيول" الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" الامريكية، فإن حادثة تنسب إلى النبي محمد عندما "سأله رجل عما إذا كان يجب أن يربط جمله، أو يتركه غير مربوط ويثق بالله"، فقال النبي له: "اربطه وثق بالله".

ودعا الكاتب إلى اعتماد هذه الفكرة، عبر اتخاذ الاحتياطات الصحية، ثم يمكن للإيمان أن يوفر الدعم النفسي للناس.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة إسبانية، مقالا تحت عنوان "نصائح النبي محمد المدهشة للنجاة أثناء الأوبئة"، تحدثت فيه عن أن التعليمات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، هي ذاتها التعليمات التي اتخذها الرسول محمد –صلى الله عليه وسلم- قبل أكثر من 1400 عام.

وأكد الكاتب الإسباني "خوسيه مانويل نيفز"، أن التعليمات التي أوصى بها الأطباء والخبراء للتعامل مع فيروس كورونا من غسل الأيدي، والحجر المنزلي وغيرها، هي ذاتها التي أوصى بها الرسول منذ قرون بعيدة.

كما لفت الكاتب الإسباني إلى أن النبي محمد عرف قيمة الموازنة بين العقل والإيمان، أو الأخذ بالأسباب مع الصلاة والدعاء، وليس الاقتصار على الصلاة والدعاء فقط.

وكان الكاتب الأمريكي "كريغ كونسيدين"، قد نشر منذ أسبوعين مقالا في صحيفة "النيوزويك" الأمريكية، حول ذات الموضوع مستشهدا بأحاديث شريفة عن الرسول تتحدث حول نفس التعليمات التي اتخذها الأطباء والخبراء للتعامل مع كورونا.

ومن الأحاديث التي استشهد بها كونسيدين قول النبي: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها"، و"النظافة من الإيمان"، و"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده"، و"بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده".

ونقل الكاتب ريغ كونسيدين عن عالم المناعة أنتوني فوسي والدكتور سانجاي غوبتا قولهم إن "النظافة الصحية الجيدة والحجر الصحي، أو ممارسة العزل عن الآخرين على أمل منع انتشار الأمراض المعدية، هي أكثر الأدوات فعالية لاحتواء فيروس كورونا".

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