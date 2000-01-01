"وزارة العمل" بغزة تحدد موعد صرف منحة العمال لمتضرري "كورونا"

غزة / سما /

توقعت وزارة العمل في قطاع غزة يوم الاثنين، صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمال المتضررين نتيجة جائحة "كورونا" مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح مدير عام التعاون العربي والدولي في الوزارة ماهر أبو ريا في تصريحات اذاعية ، أن يتم صرف الدفعة الثالثة نهاية الأسبوع الحالي بواقع 2000 مستفيد.

وأوضح أنه ومع صرف الدفعة الثالثة ستختتم منحة العمال المتضررين بواقع 10 ألاف مستفيد وبقيمة اجمالية مليون دولار، خصصتها لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة.

وأشار، إلى أن الدفعة الثانية التي صرفت مع بداية الأسبوع الحالي بواقع 5000، شملت القطاعات المتضررة من "رياض الأطفال والمراكز التعليمية الخاصة والنقل والمواصلات والسياحة والفندقة".