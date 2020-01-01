الهندي: الاحتلال يفرض وقائع جديدة في القدس مستغلًا أزمة كورونا

غزة / سما /

حذر محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، ومسؤول الدائرة السياسية فيها، من محاولات إسرائيل استغلال التطورات المتلاحقة دوليًا بفعل جائحة كورونا، وانشغال الرأي العالمي بها، من أجل فرض مزيد من الوقائع في مدينة القدس المحتلة، وتشديد القيود على أهلها.

وبين الهندي في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للجهاد، بأن الاحتلال يستغل بدون شك الظروف الحالية، لتصعيد إجراءاته التعسفية وقيوده ضد أهل القدس، الذين كانوا دومًا في صدارة المواجهات أمام الاعتداءات التي تستهدف مدينتهم، ومسجدها المبارك.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى العمل بشكلٍ كبير ومسؤول من أجل تعزيز صمود المقدسيين فوق أرضهم، باعتبارهم في خندق المواجهة الأول للاحتلال الإسرائيلي.