التربية تُطلق جائزة الإنجاز والتميز وتخصصها للإبداع في زمن الكورونا

رام الله / سما /

أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الإثنين؛ إطلاق جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم في دورتها الرابعة.

وأكد عورتاني، في بيان للوزارة، أنه تقرر تخصيص الدورة الحالية للإبداع في زمن الكورونا؛ بهدف توثيق وتكريم وإشهار وتعميم المبادرات والممارسات الريادية المتميزة التي قام ويقوم بها أفراد أو فرق من الأسر المدرسية في كافة أنحاء الوطن، بما يشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

وثمن الوزير الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأسرة التربوية في ظلّ حالة الطوارئ، والتي جعلت بعزيمتها وبانتمائها من تحدي الكورونا فرصة سانحة للمزيد من العطاء والريادة والإبداع، لافتا إلى ما تضيفه هذه الأسرة من قيمة تاريخية في ظل الظروف العصيبة؛ عبر مبادرات ريادية مميزة تحدث أثراً نوعياً في التعليم والتعلم في المشهد الراهن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة تتضمن المجالات الآتي:

التعليم عن بعد بكافة مضامينه وأشكاله ووسائله.*

تحفيز ومواكبة الطلبة في مجالات القراءة والكتابة والتعبير الإبداعي والفني بمختلف صوره.

التواصل التربوي الفعال والناجز مع أولياء أمور الطلبة.

التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي؛ تدعيم الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة ولمختلف مكونات أسرة التربية.

إثارة دافعية الطلبة نحو ابتكار تطبيقات تقنية ونماذج صناعية تحاكي احتياجات المجتمع.

تعزيز واستنهاض المواطنة والمشاركة الفاعلة في الجهد الوطني الهادف إلى تعزيز مناعة وصمود المجتمع في ظل المشهد الكوروني، اعتماداً على مواردنا الذاتية.

بناء الشراكات مع المجتمع المحلي والمدني.

التدريب وبناء القدرات والحفاظ على عافية المؤسسة وترابطها وفاعليتها في ظل التباعد الاجتماعي.

بحوث أو دراسات أو مقالات نوعية حول الكورونا (مسببات وديناميكية انتشاره، ومنهجيات التعاطي معه، وآثاره المحتملة على مختلف الأصعدة من منظور تخصصي).

وذكرت "التربية" أن التسجيل لهذه الدورة إلكترونياً يبدأ اعتباراً من اليوم عبر الموقع الرسمي للجائزة www.awardedu.gov.ps .