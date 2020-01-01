مركز عبد الشافي للثقافة والتنمية يعقد لقاء حواريا حول أولويات التدخل من منظور الشباب .

غزة / سما/

نظم مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاءً حوارياً عبر تقنية zoom.

شارك بها العديد من أصدقاء المركز من الشباب .

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير المركز أ. محسن ابو رمضان.

أكد بها أن أزمة فايروس الكورونا داهمت قطاع غزة في ظل العديد من الأزمات التي يعيشها بسبب الحصار الطويل المفروض عليها وتداعيات الانقسام وتعثر التمويل الدولي.

حيث ساهمت هذه العوامل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وتدهور مستوي المعيشة وخاصة بين أوساط الشباب .

وتساءل عن كيفية إشراك الشباب في حالة الطوارئ الموجودة بسبب جائحة الكورونا.

في إطار تجاوز حالة الاحباط والانتظار وتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود الوطني.

قدم المشاركين الشباب العديد من الأفكار أبرزها اهمية القيام بحملات توعية وتنظيف وتعقيم أماكن عامة وكذلك تعليم الشباب علي تقنيات إلكترونية حديثة والقيام بتدخلات تعزز من فرص التعليم للجميع علي قاعدة المساواة وعدم التميز وذلك عبر برامج تقوية ممكن ان يساهم بها المركز وغيرة من منظمات العمل الأهلي الي جانب اهمية تنفيذ برامج للتدخل النفسي والاجتماعي لتحقيق أسرة متماسكة بعيدا عن الاحتقان الذي قد ينشأ بين أفرادها بسبب الجلوس بالبيت لفترات طويلة .

واختتم اللقاء باتجاه أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار في خطط وبرامج المركز القادمة .