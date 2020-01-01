غضب واسع في اوساط الجمهور الاسرائيلي على نجل ننتياهو... والسبب أمريكا!

القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات رئيس مدينة ألباما الأمريكية غضبا واسعا في أوساط الجمهور الاسرائيلي، بعد أن كشف بأن يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد تبرع للمدينة ب1000 كمامة من نوع KN95. ووفقا لموقع روتر العبري فقد قام رئيس المدينة بحذف المنشور عن حسابه الشخصي بالتويتر بطلب من نتنياهو بسبب الغضب الكبير في أوساط الشارع الاسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي.