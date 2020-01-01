الايجاز الصحفي: تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا وعودة المرض لحالتين ليرتفع العدد 448

رام الله / سما /

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل سبع حالات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، فيما سُجلت انتكاسة لحالتين في بيت لحم.



وأضافت على لسان الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بتطورات فيروس كورونا في فلسطين: أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (2 قطاع غزة- 2 "كفر عقب"- حالة في مخيم بلاطة يعمل في مستشفى المطلع وأصيب هناك ولم يخالط أحدا من المخيم - حالتان في بيت عنان قضاء القدس).



وتابع: هذه الإصابات ترفع حصيلة الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات، و120 حالة في مدينة القدس.

وأفاد الشخرة أن حالتين في بيت لحم تعرضتا لانتكاسة، بعد 28 يوماً من إصابتهما، وتعافتا، وستعود هاتان الحالتان إلى المركز الوطني في بيت لحم، والدخول بحجر صحي.