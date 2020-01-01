"التنمية الاجتماعية" تُعلن صرف مساعدة عاجلة قبل شهر رمضان

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية ، أحمد مجدلاني، إن عملية تحديث بنك الأسماء للفقراء الجدد، الذين تأثروا بانتشار فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين مستمرة، مشيراً إلى أنه جاري العمل على صرف مبلغ 500 شيكل قبل شهر رمضان على "الفقراء الجدد".

وقال في تصريحات إذاعية إنه تم إعداد استمارة لتعبئة كل المعلومات، وهي عبارة عن قاعدة بيانات، وتم توزيعها على مكاتب التنمية الاجتماعية ومديرياتها بالإضافة إلى البلديات، واتحاد العمال.

وتابع مجدلاني: لغاية أمس الساعة 11 صباحاً، كان عدد المسجلين 63 ألفاً و380، ونجري عملية فلترة وفحص لكل المسجلين.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية ، إلى أننا "نتحدث عن أسماء جديدة وليست مسجلة سابقاً، ولكن بعض الموظفين العاملين في الحكومة، سجلوا أسماءهم وتم شطبهم مباشرة"، معرباً عن أمله بأن كل موظف حكومي أو موظف يتقاضى راتباً من الحكومة، أو من جهة أخرى، ألا يسجل في هذه الاستمارة لأنه ليس فقيراً.

وأضاف: "نتوقع قبل نهاية هذا الشهر، أن يصل العدد إلى 100 ألف، لأننا نتحدث عن أفراد وعائلات، والفقراء الجدد هم كل من فقد عمله، ولا يوجد لديه مصدر دخل، أو من يكون دخله أقل من 1400 شيكل".